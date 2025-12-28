Kean e Dodo, altra prestazione terribile. La Nazione punge: "Fantasmi di due ex big"

Fantasmi di due (ex) big: La Nazione definisce così Moise Kean e Dodo, due che dovevano essere tra i protagonisti della Fiorentina di quest'anno e che invece si stanno rivelando lontani parenti di quelli della stagione passata. Il quotidiano locale, analizzando la crisi profonda della squadra viola, si concentra su queste due figure per rendere meglio la situazione attuale: l'attaccante è ormai assente ingiustificato da tutto quello che di buono potrebbe provare a raccontare. A Parma un'altra prestazione terribile, un niente segnato da errori di controllo, di dialogo con i compagni, di incursioni sempre e solo con un piede in fuorigioco. Kean, insomma, il giocatore che aveva conquistato Firenze e acceso tentazioni di mercato con valutazioni da Superenalotto, è svanito nello scorrere di un campionato terribile.

Quando all'esterno brasiliano, oggi sembra un altro giocatore. Nel rendimento e nel tipo di errore (vedi quello di ieri in cooperazione con Fortini sul gol del Parma) con cui sta accompagnando la maledizione di questo campionato. Rinnovo del contratto, ruolo, rapporto con gli allenatori (prima Pioli e oggi Vanoli) non possono essere una giustificazione a una situazione che ha trascinato il brasiliano nel gorgo di prestazioni troppo brutte per essere vere. Ma che, purtroppo, vere lo sono realmente.