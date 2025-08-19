FirenzeViola L'esordio in Champions a 17 anni e il trasferimento da 19 milioni: chi è George Ilenikhena

George Ilenikhena, nato a Lagos, in Nigeria, il 16 agosto 2006, è il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. All'età di tre anni si è trasferito in Francia, nazione di cui ha ottenuto il passaporto. Ha iniziato a giocare nelle giovanili dell'Amiens, dove è cresciuto calcisticamente meritandosi la promozione in prima squadra nel 2022-2023 quando ha potuto misurarsi con la sua prima esperienza nella Serie B francese. Il ragazzo ha collezionato 17 presenze e segnato 2 gol, cosa che lo ha messo in risalto.

Il passaggio in Belgio.

La stagione successiva Ilenikhena ha cambiato maglia e campionato: si è accasato per 6 milioni di euro all'Anversa, squadra con cui ha potuto farsi le ossa nella prima divisione belga dove ha siglato 8 reti in 28 partite. In rossoblù ha timbrato pure il suo esordio in Champions League all'età di soli 17 anni, affrontando il Barcellona di Lewandowski e Yamal. L'anno dopo è tornato in Francia per giocare, stavolta, col Monaco in Ligue 1. Costo dell'operazione: 19 milioni. Contratto fino al giugno del 2029.

Le caratteristiche tecniche.

Coi monegaschi Ilenikhena ha totalizzato 32 presenze e realizzato 6 gol, di cui 2 in Champions League e 1 in Coppa di Francia. Alto 1,85 m per 76 kg, mancino, rapido e tecnico è entrato ufficialmente nella lista della Fiorentina, che vuole garantire a Pioli un attaccante alternativo a Kean. La sua valutazione è di oltre 20 milioni. Ma prima di tutto bisognerà capire le reali intenzioni di Beltran, che darà una risposta al CSKA Mosca entro un paio di giorni. Solo allora la Fiorentina potrà decidere il da farsi.