Calciomercato Il difensore è la nuova priorità di Pioli. Salgono le quotazioni di Piccoli in attacco

vedi letture

Nuovo appuntamento appuntamento serale del "Chi si compra" in versione Flash con le ultime sul mercato della Fiorentina.

Il punto sull'attacco.

Si intensificano i contatti per Roberto Piccoli, con il Cagliari che ha necessità di cedere e sarebbe pronto a lasciarlo partire anche con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Piace anche Ilenikhena del Monaco. La valutazione è superiore ai 20 milioni di euro ma la Fiorentina lo vorrebbe in prestito.

Riflessioni per Beltran.

Il CSKA ha offerto 11 milioni di euro per Beltran e la Fiorentina avrebbe accettato in attesa della risposta dell'argentino che entro domani dovrà dire sì o no ai russi.

Capitolo difesa.

Pioli ha chiesto un difensore centrale in più che abbia le giuste caratteristiche per giocare con la difesa alta, dunque veloce in fase di ripiegamento. La Fiorentina potrebbe decidere anche di non cedere nessuno e di tenersi sei centrali pronti, anche se Pablo Marì ha diverse opzioni per l'eventuale addio.

Sguardo a centrocampo.

A centrocampo continua la ricerca di un incursore che completi il reparto, con Richardson e Bianco in odore d'addio.

Questione Fortini.

Fortini avrà qualche altro giorno a disposizione per dimostrare a Pioli di poter valere il ruolo di vice-Dodo, altrimenti verrà ceduto in prestito con i viola che sarebbero così costretti a tornare sul mercato per acquistare il suo sostituto.

Situazione Mandragora.

Il rinnovo di Mandragora resta in stand-by: la Fiorentina rimanderà i colloqui a settembre, ma nel frattempo, in caso di offerte vicine ai 10 milioni di euro, potrebbe anche essere ceduto.