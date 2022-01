IKONE, Domani possibile debutto. Ecco il suo profilo

Chissà chi ha benedetto la piccola Bondy, case basse, inverno freddo e un ospedale storico. Un murales a colori per ricordare a tutti che un campione del mondo è nato lì. Chi alza la testa si motiva. «La città delle possibilità». Tutto vero. Così la Gazzetta dello Sport inizia l'interessante approfondimento legato a Jonathan Ikone, nuovo acquisto della Fiorentina che domani potrebbe esordire in viola. La rosea dedica una pagina alla scoperta dell'amico di Mbappè, accennando all'infanzia nella periferia di Parigi e parlando delle sue caratteristiche tecniche: È uno di quei profili che intriga. Dribblomane, veloce, 23 anni, ha scelto la numero 11 e stuzzica i fantallenatori- scrive la Gazzetta, che parla di una possibilità di vederlo in campo domani (non dal primo minuto) nel match contro il Torino. Ala offensiva che fa del dribbling la sua caratteristica peculiare, ama giocare a destra per poter rientrare sul mancino. Per Italiano è "una freccia in più nell'arco", mentre Deschamps l'aveva definito "pila" per la sua capacità di dare la scossa. Tanta attesa per vedere all'opera un giocatore che potrebbe presentarsi al calcio italiano nella partita di domani.