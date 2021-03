IBRA, In campo con lo United prima di Firenze?

La stagione corrente ha dimostrato quanto Ibrahimovic sia determinante per il gioco del Milan. La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, Fa il punto della situazione sullo svedese: Zlatan avrebbe dovuto iniziare in panchina e mettere minuti nel motore a partita in corso, per poi presentarsi da titolare domenica a Firenze. Tuttavia il reparto attaccanti risulta corto in vista della gara di stasera contro lo United in EL. Rebic e Leao sono acciaccati, Mandzukic è ancora indisponibile come lo stesso Daniel Maldini, e infine Hauge è fuori dalla lista Uefa. È probabile dunque che Ibra sia costretto a scendere in campo anche stasera contro la sua ex squadra, nonostante non abbia molti minuti nelle gambe, non più di un tempo, secondo la rosea.