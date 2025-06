I voti dei quotidiani alla prestazione di Luca Ranieri in Italia-Moldavia

Com'è andato il debutto con la maglia dell'Italia di Luca Ranieri? I voti dei quotidiani stamani sono attorno alla sufficienza per il capitano della Fiorentina, protagonista nell'azione del primo gol e con una traversa colpita di testa prima della sostituzione dopo una botta presa al ginocchio nel finale. La Gazzetta dello Sport gli assegna 6 scrivendo: "Debutto azzurro positivo, con poche distrazioni: una traversa colpita di testa e il blitz piazzato a sinistra decisivo per l’1-0". Più positivo il giudizio del Corriere dello Sport che dà 6,5 a Ranieri: "Tredicesimo debuttante azzurro della gestione Spalletti. Suo il colpo di testa che finisce sulla traversa. La grinta sulla fascia è quella giusta, mette dentro il pallone che Raspadori trasforma in oro. Esce per infortunio, sorretto a braccia. Speriamo".

