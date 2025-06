Nazionale amara per Gosens, domani tocca a Ndour: ecco i viola impegnati in questi giorni

vedi letture

La Danimarca di Oliver Christensen (in panchina per 90') supera senza fatica la Lituania, 5-0 in un match amichevole che chiude la stagione dei danesi ma non quella di Christensen che sarà impegnato nel playout salvezza in Serie B con la sua Salernitana (avversaria la Sampdoria, da capire ancora i dettagli di una gara più volte posticipata. Detto di Luca Ranieri, al debutto ieri con l'Italia (qui la sua situazione dopo il colpo subito al ginocchio), da sottolineare anche che in questo momento è in campo Albert Gudmundsson, con l'Islanda che fa visita all'Irlanda del Nord, mentre ieri sera Amir Richardson ha osservato dalla panchina la vittoria del suo Marocco, 1-0 contro il Benin, gol di Ayoub El Kaabi (sì, quell'El Kaaby che segnò il gol decisivo nella finale di Conference, con l'Olympiacos, contro la Fiorentina).

Domani in campo altri due calciatori della Fiorentina: parte infatti l'Europeo Under21, con Alessandro Bianco e Cher Ndour che saranno protagonisti con la Nazionale di Nunziata, impegnata domani sera contro i pari età della Romania. Si è conclusa in maniera amara la stagione di Robin Gosens: subentrato nel secondo tempo nella semifinale di Nations League persa contro il Portogallo, il tedesco è rimasto invece in panchina nella finale per il terzo posto persa dalla Germania contro la Francia.