C'è anche il Bologna su Zyech: Italiano vorrebbe un altro esterno

vedi letture

La Gazzetta dello Sport stamani parla dell'interesse del Bologna per Hakim Ziyech, talento mancino ex Chelsea con il contratto in scadenza con l'Al Duhail in Qatar. L’ala di origine marocchina starebbe per lasciare la squadra qatariota e il Bologna si sarebbe interessato perché Vincenzo Italiano vuole 5 esterni d’attacco. Al giocatore negli scorsi giorni era stata accostata anche la Fiorentina. Ma oltre a Van Bommel (la pista è seria con l’AZ), la rosea scrive che per i rossoblu spunta anche Ziyech: il famoso usato sicuro