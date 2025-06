Il Torino (ri)piomba su Nzola: è l'idea in caso di addio di Sanabria verso Pisa

Con Tony Sanabria vicino a vestire la maglia del Pisa, il Torino torna su un vecchio obiettivo per l'attacco come M'Bala Nzola. Tuttosport stamani in edicola scrive che Cairo e Vagnati vorrebbero trovare l'accordo con la squadra nerazzurra per la cessione dell'attaccante paraguaiano con ancora un anno di contratto, e a quel punto virare sul centravanti della Fiorentina di ritorno dal prestito al Lens e con un contratto in scadenza nel 2027.

I granata cercano un attaccante che conosca bene il calcio italiano e che possa fare da comprimario a Zapata e Che Adams, per questo il nome che piace è Nzola, reduce da un'esperienza in Francia non proprio entusiasmante dopo un buon inizio: la trattativa con la Fiorentina può cominciare.