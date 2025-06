Perché alla Fiorentina c'è grande serenità nonostante la situazione

vedi letture

L'edizione odierna de La Nazione spiega perché dentro gli uffici della Fiorentina si respira un'aria di grande calma nonostante al 10 giugno ancora non abbia un allenatore sotto contratto. Calma e sangue freddo, utilizza come slogan il quotidiano. Con l'estate di avvicinamento al campionato e alla Conference già scritta in agenda, la macchina organizzativa va avanti a prescindere dal tecnico in attesa che si trovi l'accordo definitivo: il ritiro sarà tra un mese circa e il mercato può andare avanti.

La società sta infatti lavorando a prescindere sulla rosa di quelli che erano concretamente gli obiettivi di mercato e le conferme da fare sui giocatori attualmente a disposizione. Non appena ci sarà la firma, l'annuncio e il primo abbraccio di Firenze con il nuovo allenatore, la Fiorentina si metterà in moto con l'agenda già compilata e proiettata sul futuro.