Contatti quotidiani tra Pioli e la Fiorentina, si attende l'annuncio della FIGC

vedi letture

La Fiorentina in questi giorni, dopo la disfatta della Nazionale in Norvegia che ha portato all’esonero di Spalletti, ha continuato a professare serenità. A riportarlo è l'edizione di Firenze di Repubblica che spiega come i contatti con Pioli rimangono quotidiani e la volontà è quella di arrivare a una svolta il prima possibile.

I dirigenti viola erano ben consapevoli che sarebbe servita molta pazienza. Per tenere un ponte virtuale con Pioli, per risolvere le questioni fiscali che impediscono l’imminente ritorno in Italia del tecnico, per non indispettire l’Al-Nassr e adesso anche per gestire la fase dei rumors su quel profilo individuato e ancora nella rosa dei pensieri della Figc che però deve annunciare il prossimo allenatore dell'Italia.