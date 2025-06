FirenzeViola Dalla traversa all'infortunio: com'è andato l'esordio di Ranieri con l'Italia

vedi letture

È durata 80 minuti la prima di Luca Ranieri con la maglia dell'Italia. Il capitano della Fiorentina è stato schierato dal CT Luciano Spalletti per il suo ultimo match alla guida dell'Italia contro la Moldavia per le qualificazioni al prossimo Mondiale, già complicate dopo la sconfitta in Norvegia di venerdì scorso. Per Ranieri una partita da protagonista, nel bene e nel male.

Il difensore viola non inizia benissimo perdendosi Nicolaescu dopo pochi minuti, ma per sua fortuna il VAR annulla la rete dell'attaccante moldavo di testa, così il punteggio resta sullo 0-0 e lo stesso difensore viola può costruire l'azione che porta al primo gol dell'Italia con una percussione sulla sinistra e il cross che ribattuto finisce sui piedi di Raspadori abile a mettere il pallone in rete. In precendenza sempre Ranieri aveva colpito una traversa di testa sugli sviluppi del corner.

Preoccupazione Ranieri: va negli spogliatoi accompagnato e zoppicando

Il resto della partita prosegue senza particolari squilli ma con Ranieri sempre nel vivo del gioco. La brutta notizia arriva proprio nel finale, perché dopo un contrasto duro sulla sinistra, il capitano gigliato ha la peggio ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco zoppicando visibilmente e accompagnato da due membri dello staff azzurro. Nei prossimi giorni Ranieri dovrà valutare l'entità dell'infortunio che ha messo fine alla sua prima partita con l'Italia.