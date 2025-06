Il punto sulla trattativa tra la Fiorentina e Pioli del Corriere Fiorentino

vedi letture

L’allarme azzurro è quasi del tutto rientrato, perché con Claudio Ranieri destinato ad accettare la chiamata della Nazionale, la Fiorentina può tornare a lavorare a tempo pieno sul ritorno a Firenze di Stefano Pioli. Il Corriere Fiorentino oggi in edicola racconta che è stato un weekend di attesa quello appena trascorso in casa viola, con il pensiero rivolto agli sviluppi per la panchina dell'Italia dove da oggi non siederà più Luciano Spalletti.

Così mentre dalla Capitale filtrava l’apertura di Ranieri alla Nazionale dal Viola Park sono ripresi i contatti con l’Arabia Saudita per definire il futuro in viola di Pioli che anche alla FIGC aveva fatto presente di voler mantenere la parola data al club di Commisso. Ora l'ostacolo da superare si chiama Al Nassr e un contratto da almeno un anno del tecnico con il club arabo. I contorni dell’affare sono ormai noti, la Fiorentina ha messo sul piatto un accordo biennale (con opzione sul terzo anno) da quasi 3 milioni a stagione, e anche se servirà attendere ancora per l’annuncio ufficiale del ritorno di Pioli nei prossimi giorni non sono da escludere i primi confronti (magari telefonici) sulle strategie da adottare sul mercato