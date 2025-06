FirenzeViola Pioli e un contratto da risolvere con l'Al-Nassr: il giallo della durata

Stefano Pioli è l'allenatore scelto dalla Fiorentina, la Fiorentina è il club dove Stefano Pioli vorrebbe tornare ad allenare, dopo un anno in Arabia e nonostante le lusinghe della Nazionale, rimaste tali. Di mezzo però ci sono il contratto con l'Al Nassr che va risolto e una tassazione che diventerebbe pesante in caso di addio prima di luglio. Ma giorno più giorno meno per ufficializzare il legame (tanto in genere i contratti in Italia partono proprio da luglio con l'inizio della preparazione e dunque della stagione), il lavoro più importante è sciogliere il contratto con l'Al-Nassr. Un contratto che spesso non è chiaro sulla lunghezza, ecco perché.

Ecco cosa prevede il contratto di Pioli all'Al Nassr

La scadenza del contratto di Stefano Pioli all'Al-Nassr è al 2026 con l'opzione di un anno (e dunque al 2027) in caso di raggiungimento di un obiettivo, che sembrerebbe un obiettivo facile da raggiungere ma ancora non scattato evidentemente.