La situazione Gosens-Roma. Gasperini lo rivoleva anche all'Atalanta

vedi letture

Potrebbe crearsi un domino che riguarda la Fiorentina per quanto riguarda la fascia sinistra. E potrebbe partire ancora una volta dall'Arabia. Come riporta stamani l'edizione di Firenze di Repubblica, l'Al Hilal di Simone Inzaghi sta cercando un esterno e aveva messo gli occhi su Theo Hernandez, ma dopo il no del rossonero che sogna l'Atletico Madrid ha virato su Angelino della Roma valutato oltre 20 milioni di euro.

Logico a quel punto che Gasperini, nuovo tecnico della Roma, possa pensare a Gosens che ha allenato già in passato all'Atalanta. Anche perché, riporta come retroscena sempre il quotidiano, proprio il Gasp aveva fatto il nome del tedesco qualora fosse rimasto all’Atalanta: da lì però non risultano nuovi contatti e sul tavolo viola non è arrivata alcuna offerta ufficiale da Roma. Gosens inoltre sta benissimo a Firenze ed i viola contano di ripartire proprio da lui.