FirenzeViola Ranieri, controlli effettuati. Resta l'ottimismo che si tratti di una semplice botta

Ieri sera Luca Ranieri ha debuttato nella Nazionale Maggiore, nella gara vinta con la Moldavia. Il giocatore dopo un'incertezza iniziale ha ben figurato ed ha colpito una traversa, ma poi è stato costretto ad uscire nel finale per un infortunio. Accompagnato fuori da due persone e zoppicante, in mixed zone aveva già rassicurato che poteva trattarsi di una semplice botta. Tornato a Firenze, il difenssore oggi ha effettuati altri controlli da parte dello staff della Fiorentina che avrebbero confermato che si è trattato di una brutta botta. Il giocatore dunque, smaltito il dolore, non dovrebbe avere conseguenze.