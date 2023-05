TUTTOSPORT, Viola sfortunata, Gonzalez super

FirenzeViola.it

Nel riavvolgere il nastro della serata dell'Olimpico, Tuttosport scrive di una Fiorentina che nel complesso è stata sfortunata: dopo il vantaggio lampo di Nicolas Gonzalez e la doppietta di Lautaro che ha ribaltato il match, sono state tante le occasioni per i viola (tre per Luka Jovic).

Alla fine il gol di Nico rimane un'illusione e la Fiorentina rimanda ancora l'opportunità di vincere un titolo, ma esce però a testa alta tra gli applausi dei propri tifosi. L'argentino in particolare, autore di una prova maiuscola, sembra essere entrato in forma ottimale proprio per le battute finali di una stagione che per i viola vede all'orizzonte già un'altra finale.