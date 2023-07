TUTTOSPORT, Viola, ecco De La Fuente: "Che V.Park!"

FirenzeViola.it

Solo spazio alla Fiorentina Femminile a alla scelta di Sebastian De La Fuente come tecnico della squadra delle ragazze viola oggi sulle pagine di Tuttosport: come spiega il quotidiano, il tecnico - che ha firmato un accordo fino al 2024 - prende il posto di Patrizia Panico dopo l'esperienza con il Como Women e aver portato nella massima serie l'Inter femminile nel 2019: "Accetto questo incarico con entusiasmo, so di far parte di qualcosa di storico visto che non esiste un simile centro sportivo in Italia. Con strutture così (riferendosi al Viola Park, ndr) si ha l'obbligo di fare bene".