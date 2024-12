TUTTOSPORT, Veleno a fine match tra Pradè e Italiano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"La Fiorentina è forte. Il Bologna ancora di più. La Viola cade al Dall'Ara dopo otto vittorie di fila ed era da tre mesi che non perdeva. Se il primo tempo è stato equilibrato, nel secondo i rossoblù sono sembrati superiori alla Fiorentina, veementi, concreti, a tratti inarrestabili. Gli ospiti non hanno saputo reagire al gol di Jens Odgaard. I malumori e il nervosismo in casa toscana hanno poi preso corpo nell'immediato dopo partita, quando il direttore viola Daniele Pradè ha attaccato Italiano per le sue esultanze, sparando ad alzo zero". Questa l'apertura di TuttoSport riguardo al derby dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina terminato 1-0 per la formazione rossoblu.

"Ci ha mancato di rispetto. Mi ha deluso come uomo. Non mi è piaciuto per niente il suo atteggiamento, dopo le tante gioie e dolori passati insieme". Queste le parole di Daniele Pradè al termine del match del Dall'Ara. Dichiarazioni a cui ha fatto seguito una risposta da parte del grande ex di giornata Vincenzo Italiano: " Pradè ha esagerato. Quando vorrà chiamarmi per chiarire, ha il mio numero. Sono rientrato a esultare. Mi dispiace se abbia pensato qualcosa di diverso. Mi sorprendono le sue parole, dopo tre anni indimenticabili passati a Firenze".