TUTTOSPORT, Rocco: fiducia a Italiano e appello al tifo

Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, Rocco Commisso è tornato a parlare dopo circa tre mesi dalla sua ultima uscita pubblica. Il numero uno viola si è espresso via telefono ai microfoni ufficiali del club viola ribadendo la sua totale fiducia a Vincenzo Italiano e promuovendo i due nuovi arrivi Belotti e Faraoni. Parole in difesa di tutto il gruppo di lavoro gigliato in un momento complicato per la squadra che dopo aver raggiunto il quarto posto è scivolata fino in ottava posizione e che è ancora alla ricerca della prima gioia del 2024.

La Fiorentina ha comunque 10 punti in più in campionato rispetto allo scorso anno e ed è in corsa sia in Conference sia in Coppa Italia. Per il buon proseguo della stagione diventa quindi fondamentale la sfida contro il Frosinone. Proprio per questo il tyconn italoamericano rivolge un appello ai tifosi: "Sostenete la squadra anche quando le cose non vanno bene senza farvi prendere in giro da chi si augura il nostro fallimento".