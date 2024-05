TUTTOSPORT, Post Italiano: Palladino-Aquilani in pole

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne di Tuttosport viene proposto questa mattina un focus sugli allenatori "papabili" per sostituire Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina nella prossima stagione. Come evidenzia il giornale, sono due i nomi in cima alla lista di Commisso per la prossima stagione, ovvero Raffaele Palladino e Alberto Aquilani. Dopo un brillante biennio a Monza, Palladino si sente pronto per intraprendere una nuova avventura alla guida di un club più importante ma l'allenatore è anche un’idea dell’Atalanta nel caso in cui dovesse andare via Gasperini.

Sull’attuale allenatore del Pisa (vincolato fino al 2025), oltre a quello dei viola, va registrato pure l’interesse del Sassuolo. Naturalmente l’ex numero 10 ha dato la priorità al club di Commisso al quale resta legatissimo dopo il triennio trionfale alla guida della Primavera.