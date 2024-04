TUTTOSPORT, Nico-Italiano, dal primo gol al primo trionfo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport scrive che Italiano e Gonzalez hanno iniziato insieme, nell’estate 2021, e che forse a giugno lasceranno entrambi Firenze. Prima però c'è da provare a vincere un trofeo che manca da 23 anni.

I due guideranno la Fiorentina questa sera a Bergamo con un solo obiettivo: conquistare l'accesso alla seconda finale di Coppa Italia consecutiva dopo quella persa un anno fa con l'Inter. C’è molto in ballo in questa semifinale con l'Atalanta, che fra l'altro coinciderà per Italiano con la 350^ partita da allenatore professionista (159 successi, 86 pareggi, 104 ko). Lo stesso vale per Gonzalez che, rimasto a riposo con la Salernitana, ha voglia di lasciare il segno. Curiosità: il primo gol in assoluto in viola Nico lo ha segnato proprio in Coppa Italia, il 13 agosto 2021 al Cosenza, la gara finì 4-0 e coincise col primo successo di Italiano alla guida della Fiorentina.