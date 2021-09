TUTTOSPORT, L'Inter vs Vlahovic, il sogno sfumato

Tuttosport torna sul mercato estivo a proposito della partita di stasera tra Fiorentina ed Inter. Quando i nerazzurri hanno compreso di essere destinati a perdere Romelu Lukaku, avevano posto in cima ai propri pensieri Dusan Vlahovic salvo scontrarsi con il muro di Rocco Commisso. Oggi il serbo taglierà il traguardo delle 90 presenze in viola (agli atti 34 gol e 4 assist) e ha un buon motivo per festeggiarlo battendo i nerazzurri, considerato che, dopo quel pari riacciuffato dalla Fiorentina grazie al suo gol il 15 dicembre 2019, contro l’Inter ci ha sempre perso (5 ko in tutto). In compenso a Simone Inzaghi ha sfilato dalle mani le ultime possibilità di lasciare la sua Lazio in Champions con la doppietta che, di fatto, ha messo in salvo la Fiorentina (2-0, 8 maggio 2021: il serbo segnò pure nella gara di andata ai biancocelesti).