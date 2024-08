TUTTOSPORT, L'Atalanta può tornare su Gonzalez

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto da Tuttosport, il possibile addio di Lookman al PSG potrebbe stravolgere contemporaneamente i piani della Juventus. Per il quotidiano adesso la Dea potrebbe decidere di non privarsi a pochi giorni dalla fine del mercato di due pedine fondamentali come il nigeriano e Koopmeiners, togliendo definitivamente l'olandese dal mercato. Ma non è finita qui.

Incassati i soldi di Lookman, si legge, la dirigenza nerazzurra avrebbe i soldi per fare una super offerta alla Fiorentina per Nico Gonzalez, su cui da tempo c'è anche Giuntoli ma che non riesce a chiudere per via delle richieste di Commisso per l'argentino che si aggirano intorno ai 40 milioni. La posizione della Juventus su Koopmeiners e Nico Gonzalez non è cambiata e vorrebbe chiudere entrambi, forte di una preferenza da parte dei giocatori, ma la cessione di Lookman potrebbe cambiare tutte le carte in tavola.