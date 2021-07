TUTTOSPORT, Intrigo Lirola, caccia a Brekalo e Ikonè

Mentre si cerca di risolvere l'intrigo di Lirola sul quale è in pressing il Marsiglia, con Zappacosta che resta la principale alternativa, Tuttosport in edicola elenca i nomi che la Fiorentina segue anche per gli altri reparti. Per l'esterno offensivo non decolla Jorge Carrascal del River Plate ma attenzione a Brekalo del Wolfsburg. In difesa i nomi sono quelli di Nastasic ora allo Schalke04, Kouyatè del Metz e Cistana del Brescia mentre dalla Francia per l'attacco spunta il nome di Ikonè del Lille. Ma - sottolinea il quotidiano, mercato in entrata senza fretta perché prima saranno necessarie le uscite.