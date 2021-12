TUTTOSPORT, Boom Ikoné, DV9 carico: viola da EL

Sulle pagine odierne di Tuttosport viene fatto questa mattina il punto della situazione in casa viola in vista della ripresa del campionato. Nonostante il calciatore risultato positivo al Covid-19, Vincenzo Italiano ha di che sorridere per puntare a quello che resta l'obiettivo finale della stagione viola, ovvero il ritorno in Europa. Ieri intanto c'è stato il suo primo impatto con Jonathan Ikonè, che ha subito messo di buon umore il tecnico sia per la rapidità con cui si è conclusa la trattativa, sia per le qualità del giocatore in sé. E poi c'è Dusan Vlahovic, tornato più in forma che mai e voglioso di riprendere il feeling con la rete interrotto a Verona. E i colpi in entrata potrebbero non essere finiti, visto che la Fiorentina va alla ricerca di una punta da affiancare al bomber serbo.