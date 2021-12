TUTTOSPORT, Amrabat non adatto per Italiano. Toro...

Il futuro di Sofyan Amrabat sembra essere destinato ad essere lontano da Firenze. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Juric lo accoglierebbe a braccia aperte dopo averlo voluto già in estate, ma senza l'ok di Cairo per arrivare alle offerte necessario era difficile concludere la trattativa. Il marocchino nella rosa di Italiano è quello che gioca meno in assoluto e il tecnico dei viola non lo considera indispensabile visto che le sue caratteristiche non si sposano con il credo calcistico dell'ex Spezia, fatto di fraseggi e tecnica. Amrabat vorrebbe "ringhiare" in una squadra muscolosa ed il permesso concessogli per motivi famigliari è indicativo sul fatto che i viola possono fare a meno di lui. L'incognita è rappresentata dalla Coppa d'Africa che lo terrà out fino a febbraio, ma Commisso potrebbe lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto come vorrebbe il Torino.