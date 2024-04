TUTTOSPORT, 25° successo di Italiano in Conference

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport sottolinea come il protagonista di ieri sera sia stato l’uomo più talentoso e atteso, Nicolas Gonzalez, che ha segnato di destro lui che predilige colpire di mancino (ci voleva proprio una magia per spezzare la macumba sugli attaccanti viola per dirla con il loro allenatore). L’argentino dopo un periodo non facile ha aspettato la serata più importante per ritrovare la gioia del gol dopo due mesi e addirittura quasi cinque dall’ultimo in Europa. Fanno festa i tifosi della Curva Fiesole che non hanno mai smesso di incitare la propria squadra e alla fine, mentre i giocatori lanciano le maglie, urlano ‘Portateci ad Atene’ pensando alla finalissima del 29 maggio.

Esplode di felicità Vincenzo Italiano che si tuffa tra le braccia dei tifosi dietro la panchina, incontenibile per questo 25° successo da allenatore in Conference. Poi arriva anche il bis di Biraghi a mettere in cassaforte un successo prezioso e importante non solo per la Fiorentina, ma anche per il nostro calcio che nella prossima Champions, complice il corposo ranking, potrà avere cinque squadre.