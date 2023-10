TIRRENO, Sos difesa. Stasera sarà una prova di maturità

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come riportato dall'edizione odierna de Il Tirreno, i sogni imminenti della Fiorentina passano dal Maradona. Nico Gonzalez proverà nuovamente a mettere in ginocchio il Napoli, come già ha fatto lo scorso anno. La partita di stasera ha un alto tasso di "stress-test". Il Napoli è in fase di rinascita, dopo un avvio non entusiasmante. I partenopei dopo il ko contro il Real Madrid sono a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato. Inoltre chi vince questa gara si candida per un ruolo da protagonista e per un possibile (anche se è presto) posto in zona Champions.

Vincenzo Italiano lo sa benissimo e farà di tutto per non passare un'altra sosta con tanti pensieri per la testa, come è stata la scorsa. La scorsa estate il tecnico viola è stato il "sogno proibito di De Laurentiis -si legge-.Dopo il pareggio in rimonta in Conference, adesso l'obiettivo della Viola è quello di costruire un'impresa, aspettando dopo la sosta le altre sfide contro le big.

In attacco giocherà Nzola che si è sbloccato contro il Cagliari. L'angolano dopo i 13 centri lo scorso anno è stanco di aspettare, è questione di fame oltre che di orgoglio. Il vero pericolo però è la difesa. Tra le prime sei in classifica, la Fiorentina è la squadra con la peggior difesa e il Napoli è il secondo migliore attaco del campionato. L'esame di maturità riguarderà anche questo: nessuno intende sbagliare.