TIRRENO, M. Quarta-Lautaro: aria di Mondiale

L'edizione odierna de Il Tirreno analizza la situazione di due argentini che sabato sera si ritroveranno nel segno dei prossimi Mondiali: Martinez Quarta e Lautaro Martinez. Difensore contro attaccante. Sfida complicata per il centrale viola ma visto il momento di buona forma di quest'ultimo non sarà facile neanche per il bomber nerazzurro. Se per l'attaccante dell'Inter sarà soltanto un passo in più verso il Qatar, un'ipotetica ottima prova di Quarta potrebbe svoltare tutte le idee del commissario tecnico Scaloni e concedere all'ex River l'opportunità di giocarsi il Mondiale. Un dato che fa capire quanto il Chino sia importante per questa Fiorentina è rappresentato dal fatto che, al momento, è il giocatore più utilizzato, senza aver saltato neanche una partita di campionato (9 da titolare e 1 da subentrato). Insomma, una partita dalla valenza doppia che potrebbe non solo svoltare la stagione della Fiorentina ma anche quella di Martinez Quarta.