TIRRENO, Leader per vincere: ecco su chi punta Italiano

L'edizione odierna de Il Tirreno, prendendo come esempio il noto detto "Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare", fa il punto su quali potrebbero essere i leader della Fiorentina in questo finale di stagione decisivo, pronti a dare quel qualcosa in più. Amrabat, Milenkovic e Cabral i tre principali indiziati: un trittico di leader, uno per ruolo. Nonostante ciò, l'elenco sarebbe più lungo. E lasciare fuori uno come Bonaventura, scrive il quotidiano, sarebbe un errore.