TIRRENO, L'ultima vittoria al Franchi il 27/05. Stasera...

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'ultima vittoria al Franchi risale al 27 maggio, il 2-1 contro la Roma. un successo arrivata in extremis, dato che i giallorossi erano passati in vantaggio con El Shaarawy a inizio match e la Fiorentina ha rimontato con i gol di Jovic e Ikone, arrivati rispettivamente al 85esimo e all'88esimo. Una vittoria non banale visto che ha permesso alla Viola di avere l'accesso ai playoff di Conference League.

La prima partita in casa di questo campionato, il 27 agosto contro il Lecce, non è invece andata come si aspettavano i tifosi. Dopo un primo tempo chiuso per 2-0 la squadra di Vincenzo si è fatta rimontare e la gara si è conclusa 2-2. Quella di stasera quindi, oltre a dare inizio a un tour de force, che vede la Fiorentina impegnata in 7 gare in 21 giorni, serve quindi per regalare un'emozione che al Franchi manca ormai da troppo.

Inoltre le partite con l'Atalanta sono molto sentite e le polemiche che ogni incontro accompagnano l'arrivo di Gasperini ne sono la dimostrazione. Questa è un'altra motivazione per ottenere la prima vittoria al Franchi in Serie A della stagione. La notizia è riportata da Il Tirreno.