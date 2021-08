STAMPA, Viola bussa per Belotti se parte Vlahovic

La Stampa nell'edizione odierna dedica uno spazio al futuro di Andrea Belotti. Il Gallo vuole proseguire con il Torino, a meno di offerte irrinunciabili. Al momento tutto tace ed il matrimonio con i granata è più minato dalle stagioni sottotono che dal contratto in scadenza. Lo Zenit ha proposto al bomber 4 milioni all'anno, ma la Russia è troppo lontana, mentre è già tramontata la pista Siviglia. Inter, Roma o Milan sono le uniche in grado di cambiare le carte, ma, ad oggi, sono lontane. Si è rifatta viva la Fiorentina in caso di addio di Vlahovic, ma non è ciò che sogna il centravanti. In Germania intanto, come suo sostituto, spunta il nome di Brekalo, ma Belotti potrebbe firmare anche il rinnovo fino al 2026 a quasi 4 annui, bonus compresi.