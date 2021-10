STADIO, L'opinione: Viola ok ma, ci sono le categorie

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio trova spazio come ogni martedì l'editoriale della prima firma Alberto Polverosi, che analizza il momento della Fiorentina alla luce del rendimento avuto dai viola nelle prime sette giornate di campionato. Ecco un estratto del suo pensiero: "La Fiorentina è quinta in classifica, ha 12 punti, finora ha giocato sempre bene o molto bene (esclusa la gara di Udine), ma soprattutto è la squadra, delle prime 9 della classifica che ha giocato più scontri diretti: quattro gare su sette. Ricordando da dove arrivano i viola, a Firenze possono essere più che soddisfatti. Italiano però vuole di più e fa bene. Però nel calcio esistono le categorie e basta prendere il tabellino delle ultime due sconfitte interne con Inter e Napoli per capire la differenza. La mentalità, come dice Italiano, è una componente fondamentale per la crescita di un giocatore e di una squadra. Ma alla base di tutto c’è la qualità. L’Inter, il Napoli, la Roma, il Milan, ne hanno più della Fiorentina che col collettivo cerca di accorciare le distanze".