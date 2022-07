ROCK&GOL, Torreira innamorato e lasciato: non ne esce

"Torreira innamorato. Chiederà al sindaco le chiavi della città?" scrive il giornalista Benedetto Ferrara nella sua consueta rubrica ironica "Rock&Gol". Ecco alcuni estratti di ciò che ha scritto: "Lucas Torreira non ne esce. [...] Firenze gli voleva bene ma se ne è fatta una ragione. Tanto più che ora l’Arsenal ha dimezzato il prezzo che nemmeno le espadrillas in saldo a ottobre all’Oviesse. Ma lui non ce la fa proprio: va allo stadio con la tuta della Fiorentina, in vacanza con gli ex compagni in Versilia, manda messaggi d’amore ai suoi ex tifosi. Ci manca solo un whatsapp a Italiano con scritto "Manchi". [...] Ma la cosa potrebbe diventare ossessiva. Torreira chiede le chiavi della città a Nardella, vuole fare il magnifico messere, guidare la tramvia, lavorare come guardia giurata al Viola Park. Poi c’è la fase due, quella della ripicca: Torreira prende la residenza a Scandicci, scatta selfie con Vlahovic, passa di notte sotto casa di Barone, suona il campanello fa una pernacchia e scappa via. Coraggio Lucas. [...] Ma il pezzo meglio è sempre lui, l’ormai mitico Kokogol, uno che sta al bilancio della Fiorentina come le bollette del gas del prossimo inverno a quello familiare. «Non sono stato convocato per il ritiro perché non sono in forma». E qui torniamo alla solita coppia in crisi.