REPUBBLICA, Quarta: l'affare che rischia di saltare

Come spiega questa mattina La Repubblica (ed. Firenze), se l’affare che dovrebbe portare Chiesa alla Juventus è in stand by, ecco che la pista che porta a Martinez Quarta del River potrebbe davvero saltare. Il giocatore classe ’96, che era stato individuato come rinforzo di qualità nel caso partisse un difensore viola, avrebbe dovuto effettuare nella giornata di ieri le visite mediche in Argentina. Il River, però, aveva disposto i controlli senza la presenza di un medico della Fiorentina. Tutto ciò però non ha convinto la dirigenza viola, che ha preso tempo, visto che tra l’altro ci sono da chiarire anche alcuni problemi relativi alle modalità di pagamento del calciatore. Un affare da 6 milioni di euro subito più altri 6 milioni da pagare a rate, coi tempi che si allungavano e con la trattativa che dunque ha subìto una frenata che potrebbe essere anche definitiva. Anche perché oggi il giocatore risponderà alla convocazione della Nazionale e dunque non potrà sostenere visite mediche. Nelle ultime ore può accadere di tutto sul mercato, si sa, ma non è escluso che la Fiorentina possa anche rimanere così e puntare su un rinforzo last minute in difesa rimandando l’affare per Quarta a gennaio.

