REPUBBLICA, Gol cercasi: Prandelli rivede l'attacco

Anche sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla della Fiorentina e di quelle che in società sono le mosse per rivoluzionare il reparto offensivo a disposizione di Prandelli: il tecnico ha da subito puntato in maniera decisa su Vlahovic ma l’idea è quella di affiancare al serbo un attaccante più esperto. Milik sarebbe l’ideale ma al momento non ha intenzione di muoversi se non per un top club. Piatek, Origi, Pavoletti altre idee che per ora però non trovano particolari conferme. In uscita Cutrone, finito ai margini in viola dopo neanche un anno. Infine la situazione relativa a Kouame: l’ivoriano rappresenta un grande investimento da parte della Fiorentina. Dall’Inghilterra però non mollano la presa, soprattutto il Crystal Palace, ma i viola prenderanno in considerazione solo un’offerta imponente, che possa permettere alla dirigenza di tornare poi sul mercato. Soltanto in quel caso, si cercherà al suo posto un esterno d’attacco. Perché Prandelli non vede Kouame come punta centrale ma più come laterale nel tridente che ha in mente.