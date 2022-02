REP., Italiano: "Non vedere il mondo dal basso aiuta"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, si è concesso anche a La Repubblica (edizione nazionale): "Questa Fiorentina respira. Siamo in una posizione tranquilla. Non vedere più il mondo dal basso aiuta, ci allontana da qualcosa che non ci appartiene. Lavorare a Firenze è speciale, il calcio è vita e calore e il fatto che i nostri tifosi sognino mi dà stimoli. Siamo partiti per riavvicinarli e farli divertire, il pensiero ora è l’Europa, non come ossessione, ma come un sogno da coltivare".