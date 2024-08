REP. FI., Viola notte folle: pareggio amaro dopo la rimonta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel playoff di Conference League d’andata, contro la Puskas Akademia, i viola vanno sotto complice un avvio choc. Soffrono, tremano, agitano anche il tecnico Palladino che nella ripresa rimette mano alle proprie scelte e manda in campo quei giocatori che con qualità ed energia provano a ribaltare tutto per poi incassare la beffa allo scadere, si legge su La Repubblica Firenze. Un primo tempo horror, una ripresa che mette in chiaro una regola tanto semplice quanto fondamentale.

È la qualità a far la differenza, sempre e comunque, in ogni ambito. La rete a fine primo tempo di Sottil, il pari di Quarta e il sorpasso di Kean che viene però vanificato dalla testa di Golla. Un messaggio, quello arrivato dal campo, a ribadire come questa squadra sia ancora incompleta e necessiti di quei tasselli che dovranno unire un puzzle avviato ma non ultimato.