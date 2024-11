REP. FI., Pongracic stasera ritrova il campo e la difesa a 4

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Marin Pongracic ha un’occasione d’oro stasera contro il Pafos. Come ricorda La Repubblica, Dopo un inizio difficile, tra espulsioni, infortuni e soli nove minuti giocati da settembre, il croato torna titolare per dimostrare il suo valore. Costato oltre 15 milioni in estate, era stato scelto per sostituire Milenkovic e portare solidità alla difesa, ma finora non ha inciso.

Palladino però crede in lui: “Ha lavorato bene, deve recuperare dopo tanto tempo fuori”. Con la difesa a quattro, sua zona di comfort, Pongracic può rilanciarsi e diventare un’alternativa credibile, anche perché a gennaio la concorrenza aumenterà. Da oggi, deve iniziare a lasciare il segno.