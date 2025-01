REP.FI., La scintilla che può riaccendere il campionato

FirenzeViola.it

All’interno dell’edizione odierna de La Repubblica è possibile leggere un editoriale a firma di Giuseppe Calabrese che, a proposito della vittoria ottenuta dalla Fiorentina all’Olimpico contro la Lazio, scrive: “Ora piano con l’entusiasmo. Prendiamoci questa vittoria, importantissima, e lasciamo perdere i sogni. Un passo per volta, senza fretta. Bella a metà la Fiorentina dell’Olimpico, che quando vede la Lazio si sveglia. Era successo nel girone di andata, è capitato di nuovo ieri sera. E chissà che non sia una nuova svolta.

Quella scintilla che voleva Palladino per riaccendere la sua squadra, per ritrovare un po’ di autostima e sistemare la classifica. Il guizzo che serviva per uscire dalla crisi e ritrovare le vecchie certezze. Il tecnico non ha stravolto niente, ha fatto solo qualche aggiustamento. L’inserimento di Folorunsho dà una marcia in più, la qualità di Beltran una bella notizia. Magari piano piano ritroviamo anche Gudmundsson (che meraviglia la rovesciata...) e allora sì che potremo divertirci. Perché la qualità c’è, va solo tirata fuori”.