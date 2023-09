REP. FI., L'opinione: "L'unica nota negativa è Nzola"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

All'interno dell'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) troviamo l'opinione di Giuseppe Calabrese in merito alla partita di ieri. Ecco di seguito un estratto:"Eccola la Fiorentina che vogliamo, capace di ribaltare una domenica strana. Una squadra che non si arrende mai, che trova le energie anche dove non ci sono, che rimane sempre concentrata anche quando le cose sembrano girare male.

Contro l’Atalanta Italiano ha capito tutto, ha fatto le scelte giuste e ha dato alla Fiorentina, forse nel momento più delicato della partita, una nuova dimensione. Se proprio vogliamo trovare qualcosa che non va ci viene in mente solo Nzola, che continua a galleggiare in un universo tutto suo, fatto di palloni all’indietro e nessuna occasione vera".