REP.FI., L'opinione: "Dei giocatori si sono spenti. Ora il mercato"

La Repubblica (ed. Firenze), il giorno dopo il pareggio della Fiorentina contro la Juventus, affida alla penna di Giuseppe Calabrese il proprio commento alla gara e all'attualità generale di casa viola. Di seguito una parte dell'editoriale: “Contro la Juve la squadra di Palladino ha fatto una buona partita, anche se il talento dei suoi giocatori migliori si è un po’ spento, come le lucine sull’albero di Natale quando si bruciano. Ecco, l’impressione è che qualcuno sia un po’ “bruciato”, consumato. Pensiamo a Colpani, che si è nascosto sulla fascia, o Gudmundsson che non è mai entrato in partita. Oppure Adli e Cataldi, spariti in mezzo al centrocampo bianconero. Malgrado questo, però, la Fiorentina è riuscita a raddrizzare una partita che non meritava di perdere.

[…] Commisso ha detto di essere pronto a investire eNon era previsto, ma visto che siamo lì buttare via tutto sarebbe un vero peccato. Ecco perché ci aspettiamo che Pradè sappia cosa fare. E pure in fretta”.