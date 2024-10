REP. FI, Kouame-viola fino al 2027. Sottil e Bove...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) fa il punto sulle diverse vicende dei tre giocatori che per il momento si stanno lottando il posto sulla corsia mancina dell'attacco viola. Kouame, scrive il quotidiano, rinnoverà con la Fiorentina, Sottil ha rifiutato delle avances mentre a giocare, da quando è arrivato, è stato quasi sempre Bove. A dispetto di quelle che potevano essere le previsioni iniziali Palladino, tra cambi di sistema e di interpreti, sembra aver trovato la quadra e, dopo aver giocato in quella posizione contro il Milan, l'ex Roma dovrebbe partire titolare sulla corsia mancina anche a Lecce.

E pensare che fino a poche settimane fa, nell'originale 3-4-2-1 di Palladino, per la società e l'allenatore il titolare del ruolo doveva essere Riccardo Sottil. Al Viola Park ci si aspettava una sua definitiva consacrazione, tanto da rispedire al mittente una offerta giunta per lui da parte della Lazio. Tra campionato e coppe la Fiorentina giocherà tantissime partite e il figlio d'arte avrà sicuramente le sue opportunità per mettersi in mostra e dimostrare di aver finalmente trovato continuità.

Discorso invece per Kouame che fa del lavoro e dell'applicazione una sua qualità. Gli allenatori stravedono per calciatori così duttili e a breve, dopo una lunga attesa, arriverà la firma sul prolungamento del contratto fino al 2027. I dettagli sono stati sistemati e ora manca solo da mettere tutto nero su bianco. Nel nuovo equilibrio trovato da Palladino però a giocare sulla corsia per il momento è Edoardo Bove. L'ex Roma, che ovviamente interpreta il ruolo più da centrocampista che da attaccante, permette all'ex Monza di schierare in mezzo al campo sia Adli che Cataldi.