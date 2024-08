REP. FI, Fiorentina in Europa per provarci di nuovo

FirenzeViola.it

© foto di MATTEO PAPINI

L'edizione odierna de La Repubblica(Firenze) si concentra sulla sfida di questa sera, valida per l'andata dei play-off di Conference League, tra i viola e la Puskas Akademia. Dopo la sconfitta, per opera di El Kaabi, ad Atene contro l'Olympiacos che si è sommata all'amarezza di oltre un anno fa a Praga, la Fiorentina riprende il suo cammino europeo per riprovare ad arrivare fino in fondo e magari cambiare il finale della storia. La Puskas Akademia è una società fondata nel 2005 nel villaggio di Felcsút, luogo natale anche del premier ungherese Viktor Orban, che ha scalato le gerarchie del calcio magiaro ed europeo arrivando oggi a giocarsi l'accesso alla fase finale della Conference dopo aver eliminato gli armeni dell'Ararat. Sicuramente una formazione sulla carta meno ostica di Twente e Rapid Vienna ma comunque un avversario da non sottovalutare, considerando anche, come si è visto a Parma, una condizione psico-fisica ancora non ottimale. Lo stesso Palladino ieri in conferenza stampa ha ribadito come sia una squadra temibile: "Sono primi in campionato e più avanti di noi come preparazione. Si difendono bassi e ripartono forte in transizione. Le insidie ci sono ma vogliamo passare il turno con due gare a disposizione. Conterà anche la testa, dovremo essere bravi a gestire le due gare".

Per quanto riguarda la formazione Palladino dovrebbe affidarsi all'esordiente, con i viola, David De Gea tra i pali, con Pongracic centrale di difesa e Quarta e Ranieri ai suoi lati. In mezzo al campo Amrabat con Mandragora insieme a Kayode a destra e Biraghi a sinistra. In attacco maglia da titolare ancora per Kean, con Sottil e Colpani pronti ad agire alle sue spalle.