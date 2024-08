REP.FI, De Gea, Turati e Musso i nomi caldi per la porta

FirenzeViola.it

Tra i temi caldi del mercato della Fiorentina c'è sicuramente il capitolo portieri. Palladino ha affermato che la società sta valutando le opzioni per il ruolo di estremo difensore, in particolare riguardo a Terracciano e Christensen, che non soddisfano pienamente il tecnico per le loro capacità con i piedi. Le opzioni sul tavolo, come riportato da La Repubblica, sono due: cambiare completamente il pacchetto dei portieri o promuovere il giovane Martinelli come secondo, affiancandolo a un portiere più esperto. Intanto, De Gea, Turati e Musso sono monitorati.