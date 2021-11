REP. FI., Commisso pianifichi il mercato per l'Europa

Come scrive stamani la Repubblica Firenze, la vicinanza di Commisso, tornato in Italia per passare anche il Natale, potrà fare la differenza specie fuori dal rettangolo di gioco, per esempio per pianificare le prossime strategie e definire una volta per tutte il futuro immediato di Dusan Vlahovic che nel frattempo continua a segnare e ad attirare l’interesse delle big di tutta Europa. La sensazione è che oltre alla maturità, che appunto si acquisisce con una crescita e passando anche da sconfitte che fanno male come quella di Empoli, questa squadra possa lottare per provare ad arrivare in Europa con un mercato di gennaio che sia funzionale e mirato. La prova di questo pomeriggio servirà a Italiano e alla sua squadra per capire se davvero quei tre minuti di follia a Empoli siano ormai alle spalle.