NAZIONE, Mercato viola si muove: Amrabat-Igor...

L'edizione odierna de La Nazione fa un punto sul calciomercato della Fiorentina che, piano piano, si sta muovendo. I due giocatori protagonisti in queste settimane saranno sicuramente Amrabat e Igor. Per il primo, nel caso dovesse arrivare l'offerta giusta (30 milioni), l'addio potrebbe concretizzarsi. Il Barcellona resta sempre alla porta. Mentre per quanto riguarda Igor, continuano a giungere conferme dalla Premier, con il Fulham che l'avrebbe messo nel mirino (LEGGI QUI).