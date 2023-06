NAZIONE, La Viola stasera vuole chiudere senza rimpianti

FirenzeViola.it

Proverà a chiuderlo senza rimpianti, Vincenzo Italiano, il suo secondo e in ogni caso esaltante campionato sulla panchina della Fiorentina. Certo, la prospettiva di finire (solo in caso di vittoria questa sera contro il Sassuolo) a -6 dal totale di punti conquistati nella scorsa stagione lascia con un po’ di amaro in bocca eppure, nonostante buona parte delle energie fisiche e mentali dei viola siano già state dirottate alla finale di Conference della prossima settimana, la possibilità di trovare un pertugio verso l’Europa anche tramite la Serie A resta a portata di mano persino negli ultimi 90’ che restano da giocare. Certo, le incognite non mancano. Prima di tutto la Fiorentina dovrà fare sua l’intera posta in palio stasera (ore 20.30) al Mapei Stadium contro il Sassuolo e poi - in attesa di capire quali saranno le valutazioni della Uefa sul caso Juventus, il club di Commisso dovrà comunque attendere la serata di domani, quando si capirà se il Torino sarà riuscito a battere un’Inter già probabilmente con la testa a Istanbul e in virtù degli sconti diretti a favore chiuderà all’8° posto in classifica. Le perplessità, dunque, sono molte ma non per questo i viola rinunceranno a chiudere al meglio la loro annata in Serie A. Questo quanto scrive questa mattina La Nazione.