NAZIONE, L'opinione: "Per Kokorin sarà un successo"

Il collega Stefano Cecchi, sulle pagine de La Nazione, si è soffermato su Aleksandr Kokorin, attaccante della Fiorentina. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "Comunque vada, per lui sarà un successo. Sì: o che resti in viola a guadagnare fino al giugno del 2024 altri 3 milioni e 600 mila euro, o che se ne vada in cambio di una buonuscita milionaria, per Aleksandr Kokorin la scelta di venire a Firenze sarà stata comunque un successo clamoroso. Una sorta di approdo a un paese delle meraviglie, dove poter festeggiare ogni giorno il non compleanno senza nemmeno il patema di faticare su un campo di calcio. [...] Nel mondo distorto del calcio di oggi, le storie come la sua sono edificanti. Raccontano non solo di come i soldi spesso vengano sperperati, ma anche che se il talento non è accompagnato da una disciplina, il rischio di perdersi è dietro l’angolo. Perché di talento in potenza il nostro ne aveva eccome. [...]. [...] la Fiorentina nel gennaio del 2021 lo volle acquistare lo stesso, concedendogli uno stipendio da campione assoluto. È vero, a trarre in inganno furono anche le dichiarazioni di alcuni tecnici di fama che lo avevano allenato. [...] Così, abbagliati da tanta autorevolezza, passò inosservato ciò che in quegli stessi giorni diceva un’ex stella del calcio russo quale Aleksandr Mostovoi: 'Kokorin è un arrogante, poco portato ad allenarsi seriamente. Dubito possa possa fare bene alla Fiorentina'. Purtroppo aveva ragione lui. Ora, per carità, non è la prima volta che accade di uno sbaglio di mercato pagato a caro prezzo. Per restare nel recente, di Yakovenko si ricorda più il fascino della consorte che non le giocate e Thereau si dimostrò più efficace come regista di filmini artigianali che non come attaccante. Lo stesso, nessuno di loro volle andarsene da Firenze prima di avere incassato fino all’ultimo centesimo: perché mai dovrebbe farlo Kokorin?".